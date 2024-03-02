Avrupa ülkelerinin sendikaları İstanbul’dan ateşkes çağrısı yaptı

İstanbul'da bir araya gelen Birleşik Metal-İş Sendikası ile Fransa, Portekiz, Belçika, İspanya ve İtalya'dan gelen Avrupa'daki sendika yöneticileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona erdirilerek acil ateşkes ilan edilmesi çağrısını yaptı. Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, Avrupa'daki sendikalarla Gazze'de soykırıma varan katliamı kınama konusunda birleştiklerini söyledi. Fransa Metal İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri (CGT) Frederic Sanchez ise Filistin'deki katliamlara karşı tüm sendikaların ortak bir tutum alması gerektiğini kaydetti.