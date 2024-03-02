Aydın Ayaydın: Muğla’nın denizleri kurtuldu

Fethiye ve Marmaris'in körfezlerini balçıktan temizleyecek gemilerden ilki Marmaris'e gelip demirledi. İzmir'den yola çıkan ancak hava muhalefeti nedeniyle Didim Limanı'na girmek zorunda kalan ikinci geminin de 48 saat içinde körfeze ulaşması bekleniyor. Fethiye ve Marmaris körfezlerinde oluşan balçığı ve deniz kirliliği sorununu, seçimlerden bağımsız çok önemsediğini belirten AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın S.O.S çağrısı karşılığını buldu.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Marmaris ve Fethiye körfezlerindeki deniz kirliliğine ve oluşan balçığa dikkat çekerek, acil olarak tedbir alınması gerektiğini belirtmişti. Ayaydın, konuyu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını ve yardım talep ettiğini duyurmuştu. Ayaydın'ın Muğla'nın denizleri için yaptığı 'imdat' çağrısına cevap gecikmedi ve ilk gemi Marmaris'e geldi. İzmir'den hareket eden ikinci geminin ise hava muhalefeti nedeniyle Didim Limanı'na sığındığı öğrenildi. Rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından ikinci geminin de 48 saat içinde körfez sularına girmesi bekleniyor.

GEMİYİ GÖRDÜM MUĞLA KURTULDU DEDİM

Marmaris limanına gelerek Çamur 10 gemisinde incelemelerde bulunan Aydın Ayaydın, "Cumhurbaşkanımızdan ricacı olduğumu daha önce açıklamıştım. Kendisi de sağ olsun bizi geri çevirmedi hemen talimat verdi ve gördüğünüz gibi gemiler hazırlıklarının ardından kısa sürede Marmaris'e intikal etmek üzere yola çıktı. Gemiyi limanda görünce derin bir oh çektim. Muğla'nın denizleri kurtuldu dedim" diye konuştu.

SON TORTU ÇIKANA KADAR BURADAYIM

Turizmin kalbi Muğla'da deniz yoksa turizmden de söz edilemeyeceğini vurgulayan Ayaydın, "Bu cennet köşelere gözümüz gibi bakmalı, onların en ufak sorununu gözardı etmemeliyiz" ifadesini kullandı.

Ayaydın, son balçık tortusu da temizlenene kadar işin takipçisi olacağının da altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle orman yangınlarından sonra toprak kaymaları sebebiyle, gevşek toprak yağmurla birlikte maalesef denize ulaşmış ve hem Marmaris hem de Fethiye körfezlerinin dibi balçıkla kaplanmıştır. Önce derelere oradan da körfeze akan pis sular da bu tabakanın yoğunlaşmasına ve daha geniş bir alana yayılmasına neden olmuştur. İki körfez de kokmaya başlamıştır. Yangınlardan sonra yapılmış çalışmalar vardır. Drone'lar vasıtasıyla her iki körfez havadan fotoğraflanmıştır. Marmaris'te, İçmeler mahallesi bitimine kadar körfezin farklı yerlerinden alınan numunelerin ardından şamandıralandırılıp daha derin bir araştırma yapılacaktır. İki gemi araştırmaların teknik raporuna bağlı olarak balçık çıkarma işlemlerine başlayacaktır. Turizm cenneti iki körfezimizdeki balçık temizlenmesi çalışmaları tarafımızdan da titizlikle takip edilecektir. Seçilsem de seçilmesem de son balçık da çıkarılana kadar işin takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.

DERELERİN TAŞMA RİSKİ DE VAR

Kış aylarında bölgede keşişlemeden sert esen rüzgarla birlikte zaman zaman dalga boyunun 1.5 metreleri bulduğu dikkate alındığında çalışmalara turizm sezonu dikkate alınarak başlanacağı gemi kaptanı tarafından bana iletildi. İlk belirlemelere göre balçığın kıyıdan yaklaşık 20-25 metre ileriye kadar yayıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca bölgedeki dere ağızlarında yoğun katı madde biriktiği de gözleniyor. Şayet tarama yapılmazsa derelerin taşma ve caddeleri sokakları su basma riski de bulunuyor. Oteller çevresinde de yağış ve orman yangınlarından sonra kirlilik gözlenmektedir ve bu durumun turizm sezonu öncesi çalışmaların hızlandırılması konusunda aciliyet yarattığı görülmüştür.

Denizlerin akciğeri olan deniz eriştelerinin zarar görmemesi için kaptanımız yine bu noktaların belirleneceğini, koordinatlarının alınacağını söylemiştir.

Numunelerle alakalı testlerin sonucuna göre çıkacak balçığın ne şekilde değerlendirileceği de belli olacaktır. Bilindiği üzere çıkarılan balçığın tarımda gübre olarak kullanılması bir alternatiftir. Balçığın buna uygun olup olmadığı yine analizler sonrası anlaşılacaktır. Ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek dökü alanlarına söz konusu balçığın taşınması gerekecektir."