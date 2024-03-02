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Giriş Tarihi: 2.3.2024 19:33 Son Güncelleme: 2.3.2024 19:33

Bakanı Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1500 yatak kapasiteli, 300 poliklinik ve 43 ameliyathaneye sahip Antalya Şehir Hastanesi'nin Yanık Merkezi, Uyku Laboratuvarı, İnme Merkezi, Organ Nakli Merkezi, Perinatal Merkez, Genetik Hastalıklar Merkezi gibi özellikli birimlere sahip olduğunu belirtti.

AA
Bakanı Koca’dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün resmi açılışı yapılan Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında hastanenin tanıtım videosuna yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 24'üncü şehir hastanesi olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı yapıldı. Antalya Şehir Hastanemiz 1500 yatak kapasitesine sahip. Kadın ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Genel Hastane ve Onkoloji Hastanesi'ni içeriyor. Poliklinik sayısı 300. 43 ameliyathanesi olan hastane, Yanık Merkezi, Uyku Laboratuvarı, İnme Merkezi, Organ Nakli Merkezi, Perinatal Merkez, Genetik Hastalıklar Merkezi gibi özellikli birimlere sahip. Hayırlı olsun."

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Bakanı Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı
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