Eğitim ve sağlık alanlarında 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik.

Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi

Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür. Nereden nereye... Böylesine yeni ve orijinal bir sistemin elbette eksiklikleri çıkabilir. Vatandaşlarımızın kimi serzenişlerinin farkındayız. Bunları da en kısa sürede bitireceğiz.