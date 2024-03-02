Başkan Erdoğan kirli ittifakı böyle açıkladı! CHP ve DEM belediye yönetimlerini paylaştı

AK Parti yerel seçim kapmayanları kapsamındaki miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sordum, şu anda katılım nedir diye. Verilen rakam 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Ne kadar kaldı? Şurada artık 30 günümüz var. Ana kademe, kadın kolları, gençler Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz? Sağolun varolun. Ben size inanıyorum. Buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen Antalya, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor huzur veriyor. Antalya artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. Dün başlayan ve 3'üncüsü yapılan Antalya Diplomasi Forumu bu yükselişin işaretlerinden biridir. İzlediniz değil mi? Televizyonlardan binlerce katılımın olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nu izlediniz değil mi? Antalya artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor.

Ben tabi bu vesileyle başta evladınız yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda önemli gayretleri oldu ve diplomasi forumunu buralara kadar getirdik. Biz de Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkemizi ve küresel meselelere yaklaşımımızı anlatma imkanı bulduk. Bugün de siz Antalyalı vatandaşlarımızla buluşarak hem hasret gidermek hem 31 Mart seçimlerinde desteğinizi talep etmek istedik. Biliyorsunuz seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, hesap veriyoruz. Ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz?

Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz bu süreçte gördüklerini, duyduklarını kendi iç dünyasında değerlendirir verdiği kararı da sandıkta ilan eder. Antalya şimdi geçtiğimiz 5 yılda büyükşehiri ve ilçeleriyle belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları da ölçüp tartıyor. Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve ilçe adaylarımızla Antalya'ya hizmete talibiz. Bu vesileyle geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize yüzde 43, milletvekilliğinde yüzde 41 oy oranıyla bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tabi bu oy oranları Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır.

İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Bugün buradaki şu muhteşem mitingimizin 31 Mart'taki zaferimizin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Şimdi buradan sizlerden bunun sözünü almak istiyorum. Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için söz veriyor mu? Antalya, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Antalya, tercihini milli iradeden, gelişmeden, kalkınmadan yana kullanmak için söz veriyor mu? Sırtını Toroslar'a verip ayağını Akdeniz'e uzatan Antalya'nın sözünde duracağına ben yürekten inanıyorum.

Bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında. Ayrıca cumhur ittifakı olarak kabine bizde. Şimdi cumhur ittifakı ve şuanda da hükmet olarak iş başında olduğumuza yerel yönetimleri de bize teslim ettiğiniz anda ülkemizi uçurmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi çöpten, çamurdan, çukurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

Ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki bir türlü ıslah olmuyor. Bu faşist zihniyet tarafını son günlerde terör örgütünden yana kullanıyor. "Gerçek niyetinizi saklayın." diyor. 'Polemiğe girmeyin ki suçlu çıkmayalım." diyor. Yani şu seçim geçene kadar milleti kandırın diyor. Kim bu, CHP'nin genel başkanı. Parti yöneticilerine millete saygılı olun demiyor da, riyakarlık yapın diyor. Tabi ne yapsalar boş, hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu çok iyi biliyor. Görüldüğü gibi sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı. CHP'nin genel başkanı, Mersin'de, İstanbulda ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşlamalara belediye başkanlarını paylaştılar. Sonra CHP genel başkanı çıkıp utanmadan bizim DEM'le bir işbirliğimiz yok diyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Bu aymazlıkların bir türlü vazgeçmiyorlar. Bukalemun gibi renkten renge girseler bile bu millet onları her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir.

Biz eser siyasetine devam ediyoruz. Bu milletin sıkıntıları biz çözeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla zirveye çıkaracağız. İşte büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4.5 oranında büyüdü. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin doları aştı. Tesis ettiğimiz kesintisiz büyüme iklimi sayesinde, her alanda yeni rekorlarlar kırarak yolumuza devam ediyoruz.