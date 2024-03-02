Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü
Giriş Tarihi: 2.3.2024 19:51

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Antalya'da bir araya geldi.

AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişler Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü.

Fidan, Türkiye'nin Filistin'e güçlü desteğinin süreceğini aktardı.

İsrail'in saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, kabul edilmiş uluslararası parametrelere uygun biçimde, iki devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü
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