Başkan adayı Şadi Ballı: Vaatlerimiz temenniden ibaret değil

AK Parti Menteşe Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Şadi Ballı, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ve Kafaca Mahallelerini ziyaret etti. Ballı'ya, İl Başkanı Gültekin Akça, İlçe Başkanı Mustafa Algan, MHP İlçe Başkanı Emre Kısa, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Şahin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Altaş, belediye meclis üyesi adayları ve ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Kahvehane buluşmalarında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ballı, onların talep ve sıkıntılarını dinledi. Yeşilyurt Mahallesinde meşaleler ve bayraklarla karşılanan Ballı, seçim ofisinin açılışını AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ve MHP İlçe Başkanı Emre Kısa ile gerçekleştirdi.

Her iki mahallede vatandaşlara hitap eden Ballı, vaatlerinin temenniden ibaret olmadığını belirterek, "Onlar konuşuruz biz yaparız" dedi.

"VAATLERİMİZ TEMENNİDEN İBARET DEĞİL"

Ballı, Menteşe'nin mahallelerinin sorunlarını bildiklerini ve çözümü noktasında projelerinin hazır olduğunu dile getirdi. Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözünü hatırlatan Ballı, "Doktor ayağınıza geldi. Bana emanetsiniz. Karı koca 24 saat emrinize amadeyiz. Onlar konuşacak biz yapacağız. Vaatlerimiz temenniden ibaret değil. Yapabileceğimiz projeleri haftaya Cumartesi basının önünde açıklayacağız." diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN İLKELERİNİ ONLAR BAYRAĞINA, BİZ GÖNLÜMÜZE KOYDUK"

Ballı, hizmet etmek için bu yola çıktıklarını anlatarak, "Atam, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' diyor. Maalesef mevcut belediye mahallelerimize tek bir çivi dahi çakmadı. Buraları hizmetsiz bıraktı. 'Yolları yapmaktan, çöpleri toplamaktan işe başlayacağız' diyorlar. Sanki 25 yıldır Menteşe'yi biz yönetiyoruz. Atatürk'ün ilkelerini onlar bayrağına koymuş, biz gönlümüze koyduk. Artık bu değerler üzerinden siyaset yapılmasına izin vermeyelim. İlk defa ve tek defa yetki istiyorum. Eğer yapamazsam alın yetkiyi. Mühür sizde." ifadelerini kullandı.