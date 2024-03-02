Hataylı depremzededen Lütfü Savaş’a büyük tepki: 1 yıldan beri neredeydiniz?

Halkın sesini dinlemek yerine adayları yapay zekayla belirlediklerini itiraf eden CHP lideri Özgür Özel önce Savaş'a sahip çıktı ardından adayın değişebileceğini açıkladı. Ancak PM ve MYK'nın defalarca kez toplanmasına rağmen 'alternatif yok' denilerek Savaş'ın adaylığının devam edeceği açıklandı.
Kentsel Dönüşüm karşıtı açıklamaları ile bilinen Lütfü Savaş'a yönelik kentin tepkisi dinmezken son olarak bir depremzedenin isyanı da sosyal medyada gündem oldu.
"DEPREM OLDUĞU ZAMAN SEN NEREDEYDİN LÜTFÜ SAVAŞ?"
Depremzede vatandaş Savaş'a, "1 yıldan beri neredeydiniz? Ama bugün sen kendin için geldi. Şu an sana çok tepkiliyim. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş? Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Son ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı ama üslubumu bozmuyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi.
"BİR YILDAN BERİ NEREDEYDİNİZ?"— Sabah (@sabah) March 2, 2024
"BUGÜN KENDİN İÇİN GELDİN, BEN İSTERDİM Kİ BENİM İÇİN GEL."
Hatay'da bir depremzede, CHP'nin yeniden adayı yaptığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi. pic.twitter.com/IsGWAOtNON
GÖRÜNTÜ ALINMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR!
Videoda; görüntü alınmasına engel olunmaya çalışılması da dikkat çekti. Kayıt alan kişiye yönelik 'Çekim yapma, niye çekim yapıyorsunuz' sözleri duyuldu.