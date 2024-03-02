Haberler Gündem Haberleri Hataylı depremzededen Lütfü Savaş'a büyük tepki: 1 yıldan beri neredeydiniz?
Giriş Tarihi: 2.3.2024 22:51 Son Güncelleme: 2.3.2024 22:57

Hataylı depremzededen Lütfü Savaş'a büyük tepki: 1 yıldan beri neredeydiniz?

6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan kentlerin başında gelen Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı. Gittiği çoğu yerde protesto ile karşılaşan Lütfü Savaş ile ilgili sosyal medyada bir depremzedenin tepkisi de dikkat çekti. Videoda kayıt alan kişiye yönelik 'Çekim yapma, niye çekim yapıyorsunuz' sözleri de duyuldu.

Hataylı depremzededen Lütfü Savaş’a büyük tepki: 1 yıldan beri neredeydiniz?

Halkın sesini dinlemek yerine adayları yapay zekayla belirlediklerini itiraf eden CHP lideri Özgür Özel önce Savaş'a sahip çıktı ardından adayın değişebileceğini açıkladı. Ancak PM ve MYK'nın defalarca kez toplanmasına rağmen 'alternatif yok' denilerek Savaş'ın adaylığının devam edeceği açıklandı.

Kentsel Dönüşüm karşıtı açıklamaları ile bilinen Lütfü Savaş'a yönelik kentin tepkisi dinmezken son olarak bir depremzedenin isyanı da sosyal medyada gündem oldu.

"DEPREM OLDUĞU ZAMAN SEN NEREDEYDİN LÜTFÜ SAVAŞ?"

Depremzede vatandaş Savaş'a, "1 yıldan beri neredeydiniz? Ama bugün sen kendin için geldi. Şu an sana çok tepkiliyim. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş? Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Son ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı ama üslubumu bozmuyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR!

Videoda; görüntü alınmasına engel olunmaya çalışılması da dikkat çekti. Kayıt alan kişiye yönelik 'Çekim yapma, niye çekim yapıyorsunuz' sözleri duyuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hataylı depremzededen Lütfü Savaş'a büyük tepki: 1 yıldan beri neredeydiniz?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA