Hataylı depremzededen Lütfü Savaş’a büyük tepki: 1 yıldan beri neredeydiniz?

"DEPREM OLDUĞU ZAMAN SEN NEREDEYDİN LÜTFÜ SAVAŞ?"

Depremzede vatandaş Savaş'a, "1 yıldan beri neredeydiniz? Ama bugün sen kendin için geldi. Şu an sana çok tepkiliyim. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş? Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Son ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı ama üslubumu bozmuyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR!

Videoda; görüntü alınmasına engel olunmaya çalışılması da dikkat çekti. Kayıt alan kişiye yönelik 'Çekim yapma, niye çekim yapıyorsunuz' sözleri duyuldu.