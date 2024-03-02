"Hiç kimse kendisini ötelenmiş hissetmeyecek"

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarıhamzalı Mahallesi esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Kocaispir'e esnaf ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Başkan Kocaispir, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, çalışmalarını ve Adana projelerini anlattı, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

SİZLERE SÖZ VERİYORUM

Başkan Kocaispir, "Sizlerin desteği ile 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde Adana'mızı, hak ettiği yere, birinciliğine çıkartmak için gece gündüz durmadan çalışacağıma söz veriyorum. Bu şehirde hiç kimse kendisini öteki, ötelenmiş hissetmeyecek. Belediye hizmetlerimiz her vatandaşımıza ulaşacak. Açıkladığımız ve bu şehrin ihtiyacı olan projeler hiçbir zaman lafta kalmayacak. Hiçbir bahane, hiçbir sebep bizi Adana'mıza hizmetten alıkoyamayacak. Göreceksiniz, Adana beş yılın sonunda bir inci gibi parlayacak" dedi.

PROJELERİMİZİ ANLATACAĞIZ

Sarıhamzalı Mahallesi sakinlerine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kocaispir, "31 Mart'a kadar Adana'mızı kapı kapı dolaşarak projelerimizi anlatacağız. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayana kadar durmayacağız. Hamdolsun gittiğimiz her yerde olduğu gibi burada da hemşehrilerimizin büyük hüsnü kabulü ile karşılandık" diye konuştu.