Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti’de “Namussuz” krizi
Giriş Tarihi: 2.3.2024 18:44

İYİ Parti’de “Namussuz” krizi

İzmir’de İYİ Parti Konak eski ilçe Başkanı ve 1. sıradan meclis üyesi adayı Coşkun Tatar hakkında, “Namussuzlar ne anlar namustan. Mavi boncuk dağıtanlara yazıklar olsun’ dediği Konak Kadın Kolları eski başkanı 53 yaşındaki Selma Kıcık’a zincirleme biçimde tehdit ve zincirleme biçimde hakaret suçlarından 13.5 aydan 6 yıla kadar hapsi istendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İYİ Partili yönetici Coşkun Tatar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İYİ Parti’de “Namussuz” krizi

İzmir'de İYİ Parti 1. sıradan meclis üyesi adayı olabilmek için Konak İlçe Başkanlığından istifa eden Coşkun Tatar daha önce 500 iş başvurusu yapan vatandaşı hiçe sayarak eşi Filiz Erbaşaran Tatar'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatarak büyük tepki çekmişti.

Tatar, yeni bir skandala daha imza attı. Tatar, İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde 6 Nisan 2023'te İyi Parti Konak Kadın Kolları eski Başkanı Selma Kıcık'ı (53) cep telefonundan aradı. Tatar, kadın yöneticiye telefonda "Sen kaypaksın. Mavi boncuk dağıtıyorsun. İftiracısın. Sana araba çarpacak. Seni fena yapacağım" dedi.

Tatar ayrıca Facebook paylaşımında, "Namustan anlamayanlar için sözcükler basittir. Mavi boncuk dağıtanlara yazıklar olsun. İhanet en büyük namussuzluktur. Namussuzlar ne anlar namustan" diye yazdı. Kıcık'ı şikayeti üzerin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zincirleme biçimde hakaret ve tehdit suçlarından 13.5 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanık Tatar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Parti’de “Namussuz” krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA