İYİ Parti’de “Namussuz” krizi

İzmir'de İYİ Parti 1. sıradan meclis üyesi adayı olabilmek için Konak İlçe Başkanlığından istifa eden Coşkun Tatar daha önce 500 iş başvurusu yapan vatandaşı hiçe sayarak eşi Filiz Erbaşaran Tatar'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatarak büyük tepki çekmişti.

Tatar, yeni bir skandala daha imza attı. Tatar, İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde 6 Nisan 2023'te İyi Parti Konak Kadın Kolları eski Başkanı Selma Kıcık'ı (53) cep telefonundan aradı. Tatar, kadın yöneticiye telefonda "Sen kaypaksın. Mavi boncuk dağıtıyorsun. İftiracısın. Sana araba çarpacak. Seni fena yapacağım" dedi.

Tatar ayrıca Facebook paylaşımında, "Namustan anlamayanlar için sözcükler basittir. Mavi boncuk dağıtanlara yazıklar olsun. İhanet en büyük namussuzluktur. Namussuzlar ne anlar namustan" diye yazdı. Kıcık'ı şikayeti üzerin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zincirleme biçimde hakaret ve tehdit suçlarından 13.5 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanık Tatar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.