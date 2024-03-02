İzmir Büyükşehir’de TİS tıkandı… 6 bin işçi sokağa iniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerle, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı.

6 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 6 bin belediye işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinin son oturumunda işveren kanadından gelen maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30'luk zam teklifi sendika tarafından kabul edilmedi. Sendika uyuşmazlık tutanağı tutarken önümüzdeki günlerde 30 günlük arabulucu süreci başlayacak.

İŞ BIRAKMA VE YÜRÜYÜŞ

İşçilerin üyesi olduğu Belediye İş İzmir 1,2,3 ve 6 No'lu Şubeler 5 Mart Salı günü eyleme hazırlanıyor. Sendikanın çağrısıyla fiili olarak iş bırakacak olan büyükşehir işçileri 5 Mart Salı günü sabah saat 10.00'da Belediye-İş'in Basmane'deki merkezi önünde toplanacak. İşçiler saat 11.00'da Hisarönünde Soyer'in makamının da bulunduğu Egemenlik Evine yürüyecek. Sendika yöneticileri burada basın açıklaması yapacak.

İZMİR YANACAKSA YANSIN'

Belediye İş 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, verilen rakamın kabul edilebilir olmadığını ifade ederek "CHP'nin her gün eleştirdiği resmi enflasyon olan yüzde 65'i bile işçilere reva görmüyorlar. Muhalefet her geçen gün alım gücünün düştüğünü dile getiriyor. ENAG'ın yüzde 129'luk enflasyon rakamı ortadayken verilen yüzde 30'luk teklifi dikkate bile almadık. Ne olacaksa olsun, İzmir yanacaksa yansın. Bütün üyelerimizle birlikte Egemenlik Binası önüne yürüyeceğiz. Biz emekçiyiz, ekmeğimizi büyütmenin derdindeyiz. Bizi siyasi kavgaların içine çekmeleri etik değil. Gerekirse tüm Türkiye'deki Belediye-İş üyesi işçileri İzmir'e çağırarak daha büyük eylemler örgütleyeceğiz" dedi.