Kahramanmaraş’ta şehir merkezinde kentsel tasarım projesi inşası hızla devam ediyor

Yeni Kahramanmaraş'ın imarı ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesislere, yeşil alanlardan sağlık komplekslerine tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi de hızla ilerliyor. TOKİ ve Emlak Konut tarafından; Hayrullah Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Valilik karşısı, Trabzon Caddesi ve Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası devam ediyor. Hayrullah Mahallesi'nde Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı ve eski valilik binası karşısında bloklar hızla yükselirken; Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde temel öncesi zemin hazırlıkları sürüyor. 4 bine yakın konut ve iş yerinin ihalesi yapılıp inşasına başlanırken proje kapsamında şehir merkezine toplam 10 bin konut ve iş yeri kazandırılacak.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve İş Yeri

Kentsel Tasarım Projesiyle şehir merkezinin eski canlılığına kavuşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yeni Kahramanmaraş hedefimiz doğrultusunda şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kalıcı konut ve iş yerlerimizin inşası büyük bir hızla sürüyor. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 9 bin 289 konutun kurasını çektik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi de hızla devam ediyor. Bir yandan kalıcı konut ve iş yerleri yükselirken bir taraftan da yeni yapıların zemin hazırlıkları sürüyor. Proje kapsamında şehir merkezimize toplam 10 bin konut ve iş yeri kazandırılacak. 4 bine yakın konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Hayata geçirilen bu projeler tamamlandığında konut ve iş yerleri, alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla yeni Kahramanmaraş eski canlılığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.