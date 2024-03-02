Saygılı’dan Tugay’a ‘hasta İzmir’ göndermesi: Şifa AK belediyecilikte

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın proje tanıtım lansmanında sarf ettiği "Ben doktorum, bu şehri iyileştireceğim" sözlerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada tepki gösterdi.

ŞEHRİ HASTA ETTİKLERİNİ KABUL ETMİŞ

Saygılı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabullenmenin böylesi görülmemiştir! İzmir'i hasta eden de onlar iyileştireceklerini vaat eden de! CHP'nin Büyükşehir Adayı Dr. Cemil Tugay; bunu bir maharetmiş gibi söylemiş. İzmir'i iyileştireceğim derken, şehri hasta ettiklerini de kabul etmiş zaar. Üstelik proje lansmanlarında; çocuk kandırır gibi, sanki İzmirliler yaşadıkları şehri yıllardır kendilerine emanet ettiğini unutmuş gibi, hasta edenin de kendileri olduğunu kabullenerek kullandıkları bu söylemleri tarihe geçmiştir! Yıllardır söylüyoruz. Bu şehir, güzel İzmir, çeyrek asırdır kendileri tarafından ihmal edilmiş, her bir köşesi bir bir gözden çıkarılmış, bırakın hasta edilmeyi, komaya sokulmuştur. Şifası da gerçek belediyeciliğin adresi AK Parti'dir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ'ın kararlı duruşu ve vizyonudur."