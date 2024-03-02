Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek

31 Mart'ta sandıklara gidip oy kullanacak seçmenlerin profili de ortaya çıktı. 1 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Kadın seçmen sayısı erkekleri geçti. Seçmenin yüzde 50.9'u kadın, yüzde 49.1'i erkek. Resmi verilere göre sandık başına gidecek seçmen ve bunların Türkiye geneline dağılımları şöyle:Yerel seçimde oy kullanma hakkı bulunan toplam seçmen sayısı yaklaşık 61.4 milyon.Kadın seçmen sayısı erkekleri geçti. Buna göre seçmenin yüzde 50.9'u kadın (31 milyon 85 bin), yüzde 49.1'i erkek (30 milyon 356 bin) .31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 1 milyon 32 bin.75 yaş üstündeki seçmen sayısı 3 milyon 395 bin.Seçimlerde ortopedik ve görme engelli 981 bin 655 seçmen sandık başına gidecek.30 büyükşehirde 47 milyon 867 bin 113, 51 ilde de 13 milyon 563 bin 820 seçmen oy kullanacak.