Tütüncü Alevi Kültür Derneklerini ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi, Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği, Pirsultan Cemevi Altınova Şubesi, Antalya Tahtacılar Derneği, Konyaaltı Alevi Bektaşi Derneğini ziyaret etti. Tütüncü'ye programlarında AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, il ve ilçe teşkilatları eşlik etti. Dernek başkanları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Tütüncü'de kendisini sıcacık duygularla karşılayan dernek başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür etti.

YEREL YÖNETİMLERİN EN ÖNEMLİ HEDEFLERİ HİZMET

Tütüncü, "Gelin canlar cem olalım, zülfikare yar olalım", demeye geldik. Zülfikare yar olmaktır amacımız. Can cana olmaya geldik." dedi. Alevi derneklerinin her zaman kendisine gösterdikleri sıcaklıktan dolayı teşekkür eden Tütüncü, "Biz hiçbir zaman birbirimize farklı açıdan bakmadık. Bu bakış açısı olduğu sürece gönül gözü ile birbirimize baktığımız zaman çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alevi kardeşlerimizin taleplerine onların bugüne kadar bizden arzu ve isteklerine elimizden geldiğince, imkanlarımız yettiğince cevap vermeye gayret ettik. Kepez'de sıfırdan anahtar teslimi bir cemevi yaptık. Buradaki temel gayemiz şuydu, camii ne kadar bizimse, cemevi de bizimdir. Alevi hemşehrilerimizde bizim, sünni hemşehrilerimizde bizim. Sağda bizim solda bizim. Kuzeyde bizim güneyde bizim. Toplumsal birlik adına birbirimizi anlayabileceğimiz ortamlar oluşturmak, iletişim kurabileceğimiz alanları oluşturmak çok çok önemli. Yerel yönetimlerin en önemli hedeflerinden bir tanesi de bu olmalı." diye konuştu.