Uluçay’ın ‘Zaferin Yolu Sanal Müze’ projesi tarihi değerlere ev sahipliği yapacak

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, gerçekleştireceği projeler arasında önemli bir yere sahip olan Zaferin Yolu Sanal Müze Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Uluçay, açıklamasında "Afyonkarahisar'ımızın tarihî mirasını modern teknolojiyle birleştirecek olan projemizle şehrimizin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Büyük Zafer Başkomutanlık Meydan Muharebesi 'Zaferin Yolu', artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisi ile tur yaptıracak sanal müzemiz, istiklal tanıtım merkezinde ziyaretçilere hizmet vererek Cumhuriyetimizin kurulduğu topraklara ayrı bir değer katacak."

HER YERDEN BU MÜZEYİ ZİYARET EDEBİLECEK

Afyonkarahisar, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir kültürel birikime sahip bir şehir. Uluçay, "Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için son derece önemlidir. Bu projeyle, Afyonkarahisar'ın tarihî dokusunu korurken, aynı zamanda teknolojiyi kullanarak daha geniş kitlelere erişmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin zengin kültürel mirasını sanal ortamda keşfetmek isteyen herkes, her zaman ve her yerden bu müzeyi ziyaret edebilecek" şeklinde konuştu.