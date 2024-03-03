Murat Kurum: “Bizi arayanlar yer üstünde kentsel dönüşümde yerin altında metro yaparken bulacak”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da Anadolu Dayanışma ve Kalkınma Vakfı'nda Doğu ve Güneydoğu'nun kanaat önderleri istişare toplantısında bir araya geldi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Murat Kurum, projelerini anlattı. Doğu'nun tüm renkleriyle, her bir kardeşimle böylesine güzel bir Halil İbrahim sofrasında hasret gidermekten, bir araya gelmekten, kucaklaşmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Kurum, "Biz İstanbul'a bakınca güçlü bir devletin izlerini, aynı medeniyetin evlatlarının kenetlenmiş ruhunu görürüz. Öyle ki İstanbul'un bir yanı Erzurum'dur, Erzincan'dır. Kars'tır, Van'dır, Bitlis'tir! İstanbul'un diğer yanı Muş'tur, Bingöl'dür, Bitlis'tir, Ağrı'dır, Elazığ'dır, Hakkâri'dir, Tunceli'dir. İstanbul'dan bakınca Bitlis'in Beş Minaresini, Erzurum'un Çifte Minareli Medresesini, Van Gölü'nün eşsiz maviliğini, Muş'un uçsuz bucaksız ovalarını, Bingöl'ün karlı yaylarını görürsünüz. İşte bugün burada Erzurum'un dadaşları var. Sarıkamış şehitlerimizin torunları var. Van'ımızın gardaşları var, Elazığ'ın Gaggoşları var. Erzincan'ımızın canları var. Bingöl'ümüzün Zazaları, Kürtleri var. Munzur'un pırıltıları var. Ağrı Dağı gibi heybetli kardeşlerimiz var. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan yiğitlerin torunları var. Bugün burada Kadim Anadolu var. İstanbul'un bütün renkleri var. Tıpkı Yunus Emre'nin dediği gibi aynı kilimin desenleri var" dedi.

"İSTANBUL İŞ BİLMEZ ELLERDE"

İstanbul'un iş bilmez ellerde olduğunu söyleyen Murat Kurum, "Bugün maalesef derdiyle dertlendiğimiz bu aziz şehir, İstanbul'umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Ama önümüzde İstanbul'u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey ayan beyan ortadadır. Bugün seçimde iki taraf var. Bir tarafta; afet anında tatil beldelerinde gezenler var; diğer tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var. Bugün bir tarafta; kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var; diğer tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var. Bugün bir yanda; trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var; diğer yanda Çekmeköy'de, Tuzla'da, Pendik'te gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var. Bugün bir yanda; Yavuz Sultan Selim köprüsüne bile karşı çıkanlar var; diğer yanda İstanbul Havalimanını, Marmaray'ı, Avrasya Tünelini yapanlar var. Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. İşte bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde; ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde; ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Ya İstanbul'un bütçesini kendi için harcayanları ya da kenti için, şehri için harcayanları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki; İstanbullular 5 yıldır çektikleri çileyi de göz önünde bulundurarak; hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecektir" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜNÜ YİYENLERDEN OLMAYACAĞIZ"

Murat Kurum, "Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. Bizi arayanlar; İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Bizi hiç kimse polemik yaparken görmeyecek. Bizi arayanlar; temel atarken, açılışlar yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi arayanlar; başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla İstanbul'umuz için koşarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikodular tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız! Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. "Menfaatle başlayan yolculuk, çile yokuşunda son bulur." Evet, bunların menfaat yolculuğu son bulacak. İstanbullu kardeşlerimiz çileden kurtulacak. Bu şehrin çilesi varsa, İstanbulluların da muradı var. İstanbul'u hep birlikte çileden kurtaracağız! İstanbul'umuzu hep birlikte değiştirecek, hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.