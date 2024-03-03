Arnavutköy’ü geleceğe taşıyacak 202 proje

Cumhur İttifakı'nın Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu, 5 yıl içerisinde 13 başlık altında 202 proje yapacaklarını vadediyor. Geleceğe yön veren dev projelerle ilçeyi dönüştürmeye hazırlanan genç başkan adayı, kentsel yenileme, afet yönetimi, ulaşımın modernizasyonu, sağlık ve eğitim alanlarında ilçe sakinlerine daha yaşanabilir bir çevre sunmayı planlıyor. Kültür, sanat ve spor projeleriyle de sosyal dokuya yeni renkler katmayı, Arnavutköy'ü geleceğe ışık tutan bir vizyon merkezi yapmayı hedefleyen Candaroğlu'nun projelerinden bazıları şöyle: İmrahor, Adnan Menderes ve Fatih Mahalleleri için kentsel yenileme çalışmaları. Afet-Acil Durum Hastanesi. Arnavutköy Ulaşım Master Planı. Arnavutköy-Vezneciler Metro Hattı. 5 bin araçlık otopark kapasitesi. 5 adet kapalı pazar. Ağız ve diş sağlığı merkezi ile modern bir hastane. Uluslararası kongre ve fuar merkezi. Plaj alanları, binicilik tesisi ve karavan parkı. İlçenin ticari hacmini artıracak "Outlet Arnavutköy" projesi. Kapalı yüzme havuzları. Şehir stadı ve spor kompleksi. Aromatik bitki üretim merkezi ve çiftçi okulu. Ekolojik parklar ve kültürel festivaller. Bolluca Deresi Ekolojik Koridoru 2. Etap projesiyle 1.5 milyon metrekarelik yeni bir ekolojik park. Akıllı şehir inovasyon merkezi ve teknoloji geliştirme merkezi kurulacak. Denizcilik müzesi ve kadınlara özel kültürel mekanlar. Okul binaları ve kütüphaneler. Her mahalleye kreşler ve öğrencilere ulaşım desteği. Türkköşe Deresi ıslah edilerek yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.