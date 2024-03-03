Cumhur İttifakı Hatay Adayı Öntürk: Birinci önceliğimiz Antakya’yı ayağa kaldırmak

Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Öntürk, "Hatay bu tabloyu hak etmiyor. Hataylılar, yapay zekayla tespit edilen belediye başkanı yerine yapan zekayla şehrine hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayan, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışına sahip, şeffaf, iş bilen ve çalışkan kadrolar bekliyor." diye konuştu.

Öntürk, vatandaşların yerel seçimde algı ve mazeret zihniyetini değil gerçek belediyeciliği seçeceğini söyledi.

Hizmetlerin eşit ve adil yapılacağını ifade eden Öntürk, "Hataylılar 10 yıl boyunca yan gelip yatıp, seçime 1 ay kala 'dostlar alışverişte görsün' diye 300-500 metre asfalt dökeni değil, planlı, programlı ve bütçe hakkına riayet eden, suyu, altyapıyı, parkı, ucuz ulaşımı ve tüm yolların asfaltlanmasını lütuf değil temel hak gören üretken belediyecilik anlayışını tercih edecektir." değerlendirmesinde bulundu.