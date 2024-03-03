Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar millet CHP’nin ciğerini biliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önündeki mitingde 80 bin vatandaşa hitap etti. Erdoğan konuşmasında yerel seçimde kirli ittifak kuran muhalefete yüklendi:Mitinge 80 bin kişinin katıldığı bilgisini aldım. Antalya yerel seçimlerde destan yazmaya hazır.CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştı. Sonra da CHP genel başkanı çıkıp utanmadan 'Bizim DEM ile ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakârlık bunların karakteri haline gelmiş. Herkesi kör, âlemi sersem sanıyorlar. DEM ile ittifak yaptığı halde gizlemek için teşkilatına "Seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın" diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. "Milleti kandırın" diyor. 'Dürüst davranın' demiyor da "Maskelerinizi takın sakın çıkarmayın" diyor. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu iyi biliyor.Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıkları gerçek yüzlerini değil, onların ciğerlerini biliyor. Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir. Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye böyle çıkaracağız.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin 24'üncüsü için Antalya'da kurdele kesti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı törende konuşan Başkan Erdoğan "Sağlıkta devrim gerçekleştirdik. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir. Bu muhteşem şehir hastanemize sadece Antalya'dakiler değil turistler de tedaviye gelecek. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür. Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez" dedi.Antalya Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartıyoruz. 21 yılda Antalya'ya 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP'nin burada yatırımı yok! Antalya bu zübük siyasetçi oyunlarına gelmez. İçinde 300'er yataklı Aksu ve Manavgat hastanelerimizin de olduğu 1050 yataklı 9 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor. Demre yat limanının altyapı inşaatı bitti. Kemer ve Çamyuva bölgelerinin atık su meselesini çözen arıtma tesislerini yakında açıyoruz.