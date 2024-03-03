“Özel, bedelli askerlik yapan İmamoğlu’na bedellilerin oy vermemesini istiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde önceki gün yaptığı mitingde bedelli askerlik yapanlardan oy istemediklerini açıkladı. Özel açıklamasında "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi. Sosyal medyada ise kısa sürede Özel'in bu açıklamalarına tepki gösterildi. En manidar tepkiyi ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun askerlik arkadaşı gösterdi.

"İMANOĞLU'NA BEDELLİLERİN OY VERMEMESİNİ İSTİYOR"

İmamoğlu'nun askerlikten tanıdığını geçtiğimiz yıllarda açıklayan Atılgan Bayar, Özgür Özel'in bedelli askerlik çıkışı sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Bayar şunları söyledi: "Özgür Özel bedelli askerlik yapanların oyunu istemediğini açıkladı. Adam akıldan biraz fukara mı anlamadım. Bedelli askerlik yapan adayı Ekrem İmanoğlu'na bedellilerin oy vermemesini istiyor?"

"EKREM İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ SEVMİYORMUŞ. KENDİ GENEL BAŞKAN'I SÖYLÜYOR"

Bayar sosyal medyadan açıklamalarına devam ederek, "Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi sevmiyormuş. Kendi Genel Başkan'ı söylüyor. Manşet atsaydım: Özgür Özel, 'Ekrem İmamoğlu'nun oyunu istemiyor' derdim" şeklinde ifadeler kullandı.