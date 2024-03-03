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Giriş Tarihi: 3.3.2024 13:09

MSB, 'Hisar O'nun yeni görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi 'Hisar-O’nun yeni görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

MSB, ’Hisar O’nun yeni görüntülerini paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O; kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası; 3 adet Füze Fırlatma Aracı, 1 adet Orta Menzilli Hava Savunma Radarı, 1 adet Atış Kontrol Merkezi ile ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

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MSB, 'Hisar O'nun yeni görüntülerini paylaştı
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