MSB, ’Hisar O’nun yeni görüntülerini paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O; kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası; 3 adet Füze Fırlatma Aracı, 1 adet Orta Menzilli Hava Savunma Radarı, 1 adet Atış Kontrol Merkezi ile ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor" ifadelerine yer verildi.