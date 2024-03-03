Muğla’da Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla Muğla'ya geldi. Vatandaşlar, Menteşe'deki Atatürk Bulvarındaki miting alanını saatler öncesinden doldurdu.

Vatandaşlar, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Menteşe Belediye Başkan Adayı Şadi Ballı ve Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a yoğun ilgi gösterdi. Muğla'ya gerçek belediyecilik gelecek şeklinde slogan atan vatandaşlar, başka adaylarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Azerbaycan'dan gelen İsmail Esadov da ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla mitingi için geldi. Esadov, "Erdoğan'ı çok seviyorum. Azerbaycan'dan geldim. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinde kurban kesmiştim. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Eşimi seviyorum, eşim de Erdoğan'ı sevdiği için iki kat seviyorum" dedi.