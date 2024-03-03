SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz sürecek

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ortak değer ve prensipler yerine şahsi çıkarları üzerinden ittifak yapanlar, esen ilk rüzgar ile darmadağın oldular, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 Mayıs'ta kazanımlarına sahip çıkmıştır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari yatırımla büyütme stratejiimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şubat ayında ihracatımız 21 milyar doları aştı, bölgemizde çatışmalar durulup istikrar arttıkça inşallah daha iyi yerlere geleceğiz, enflasyon ve hayat pahalılığı tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtıyor.

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI NET MESAJI

Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir, yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını göreceğiz.

Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız

MUHALEFETE GÖNDERME: DARMADAĞIN OLDULAR!

Ortak değer ve prensipler yerine şahsi çıkarları üzerinden ittifak yapanlar, esen ilk rüzgar ile darmadağın oldular, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 Mayıs'ta kazanımlarına sahip çıkmıştır.