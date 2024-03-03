‘Vefa gecesi’ne katılmadı

CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen Genel Kurultay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılından bu yana yürüttüğü CHP Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetti. 14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ağır hezimeti sonrasında genel başkanlığı da kaybeden Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' isyanından sonra derin bir sessizliğe büründü.CHP etkinliklerinde eski genel başkanlar yer alırken Kılıçdaroğlu ise katılmamayı tercih etti. 31 Mart seçimlerinde yaşanacak yenilgi sonrasında geri dönüş mesajı veren Kılıçdaroğlu önceki gün Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Vefa Ödülleri Töreni'ne de katılmadı. Kılıçdaroğlu aynı törene geçen 5 yıldır aralıksız katılıyordu.