Haberler Gündem Haberleri AK Parti İl Başkanı Gülaçtı: Zeydan Karalar yalan söylüyor
Giriş Tarihi: 4.3.2024 11:47

AK Parti İl Başkanı Gülaçtı: Zeydan Karalar yalan söylüyor

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “Otogarın yerine yeni bir otogarın yapılmasına Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleri karşı çıktı” açıklamasının yalan olduğunu söyledi. Gülaçtı, “Otogar yenilemek için meclis kararına gerek yok. Bu ret edilen karar otogar yenileme değil, ranta kurban etmek istediğiniz, otogar adı altında binlerce metrekare kapalı alan yapmak istediğiniz bir rant projesidir” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Parti İl Başkanı Gülaçtı: Zeydan Karalar yalan söylüyor

Zeydan Karalar'ın "Yalan" söylediğini ifade eden Başkan Gülaçtı, "Bu konudaki en doğrular ancak meclis ve komisyon tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasıyla ortaya çıkar.

Bu nedenle konunun tarafı olan başkan Karalar'ın o tarihte düzenlenen komisyon raporu ile meclis tutanaklarının bütün çıplaklığıyla kamuoyuna açıklamasını talep ediyoruz" diye konuştu.

AZ KALDI, GİDECEKSİNİZ

Zeydan Karalar'ın otogarı yenileme fikrini 5 yıl bekleyip seçime aylar kala ucunda rant olunca aklına geldiğini vurgulayan Gülaçtı, "Derdiniz hiçbir zaman otogarı yenilemek olmadı.

Derdiniz hiç bir zaman Adana'ya hizmet etmek olmadı. Derdiniz otogar değil, derdiniz Adana değil. Derdiniz gider ayak fırsatçılık ve rant. Meclis bunu gördü, kararı ret etti. Oyununuz bozuldu, canınız sıkıldı. Algı ve yalan ile belediyeciliğin sonuna geldiniz. Az kaldı, gideceksiniz" şeklinde konuştu.

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AK Parti İl Başkanı Gülaçtı: Zeydan Karalar yalan söylüyor
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