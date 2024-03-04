AK Parti İl Başkanı Gülaçtı: Zeydan Karalar yalan söylüyor

Zeydan Karalar'ın "Yalan" söylediğini ifade eden Başkan Gülaçtı, "Bu konudaki en doğrular ancak meclis ve komisyon tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasıyla ortaya çıkar.

Bu nedenle konunun tarafı olan başkan Karalar'ın o tarihte düzenlenen komisyon raporu ile meclis tutanaklarının bütün çıplaklığıyla kamuoyuna açıklamasını talep ediyoruz" diye konuştu.

AZ KALDI, GİDECEKSİNİZ

Zeydan Karalar'ın otogarı yenileme fikrini 5 yıl bekleyip seçime aylar kala ucunda rant olunca aklına geldiğini vurgulayan Gülaçtı, "Derdiniz hiçbir zaman otogarı yenilemek olmadı.

Derdiniz hiç bir zaman Adana'ya hizmet etmek olmadı. Derdiniz otogar değil, derdiniz Adana değil. Derdiniz gider ayak fırsatçılık ve rant. Meclis bunu gördü, kararı ret etti. Oyununuz bozuldu, canınız sıkıldı. Algı ve yalan ile belediyeciliğin sonuna geldiniz. Az kaldı, gideceksiniz" şeklinde konuştu.