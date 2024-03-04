AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Hedef en az 30 belediyeyi kazanmak

HER HAFTA 500 BİN HANE ZİYARET EDİLİYOR

Genel Seçimlerde 'Yüz Yüze İstanbul' saha çalışmasıyla vatandaşla buluşan teşkilat mensupları, 31 Mart yerel seçimlerinde 'Her Adımda Yeniden İstanbul' sloganıyla vatandaşla buluşmaya devam ediyor. İlçe teşkilatlarının her hafta 500 bin haneyi ziyaret ettiğini söyleyen Kabaktepe, bu çalışmaların seçim zaferinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Kabaktepe, İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Partili Belediye sayısının en az 30 Belediye'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. AK Partili olmayan ilçelerinde AK Parti Belediyeciliği ile tanışacağını belirten Kabaktepe,'' Bu ilçedeki vatandaşlarımız AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşmak için adeta gün sayıyor. O günler çok yakın. 31 Mart zaferine az kaldı" ifadelerini kullandı.