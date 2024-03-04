AK Parti’den İmamoğlu’na bomba gönderme: 31 Mart’ta algı belediyecliğine son

"TAM YOL İLERİ..."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca paylaşılan reklam filminde Ekrem İmamoğlu'nu canlandıran kişinin fırtınalı havada bir kayığın içinde yer alması konu alındı. İlk bakışta şiddetli yağış ve fırtınalı havada teknesi ile ilerlemeye çalışan bir şahsın yaşadığı zorluk görülürken, daha sonradan her şeyin sadece bir reklam filmi için çekildiği anlaşılıyor. Böylelikle İmamoğlu'nun reklam ve sosyal medya belediyeciliğine göndermede bulunuluyor.

Reklamda İmamoğlu'nun seçim sloganı olan "Tam yol ileri" yazısının yer aldığı teknenin hiç ilerleyememesi de dikkat çekti.

MHP DE REKLAM FİLMİYLE GÖNDERME YAPMIŞTI

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin 31 Mart yerel seçimler öncesinde yayınladığı reklam filmi izlenme rekoru kırmıştı. MHP, "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla reklam filmini paylaşmıştı. Bir reklam filmiyle nasıl algı yapıldığını anlatan reklam filmiyle CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliği anlayışına dair reklamda eleştiriye yer verilmişti.