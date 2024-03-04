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Giriş Tarihi: 4.3.2024 22:11 Son Güncelleme: 4.3.2024 22:27

AK Parti'den İmamoğlu'na bomba gönderme: 31 Mart'ta algı belediyecliğine son

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı belediyeciliğini gözler önüne seren bir reklam filmi yayınladı. MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın daha önce yayınladığı reklam filmine de gönderme yapılan paylaşıma "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." notu düşüldü.

AK Parti’den İmamoğlu’na bomba gönderme: 31 Mart’ta algı belediyecliğine son

Türkiye 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlere az bir süre kalırken AK Parti'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahada vatandaşla iç içe olan AK Parti, sosyal medya hesabından da yeni reklam filmleri yayınlamaya devam ediyor.

"SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNE SON"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi X hesabından yeni bir reklam filmi paylaşıldı. Reklam filminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliğine vurgu yapıldı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan reklam filmine, MHP'nin daha önce yayınladığı tanıtıma da göndermede bulunularak "Vol II. 31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." notu düşüldü.

"TAM YOL İLERİ..."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca paylaşılan reklam filminde Ekrem İmamoğlu'nu canlandıran kişinin fırtınalı havada bir kayığın içinde yer alması konu alındı. İlk bakışta şiddetli yağış ve fırtınalı havada teknesi ile ilerlemeye çalışan bir şahsın yaşadığı zorluk görülürken, daha sonradan her şeyin sadece bir reklam filmi için çekildiği anlaşılıyor. Böylelikle İmamoğlu'nun reklam ve sosyal medya belediyeciliğine göndermede bulunuluyor.

Reklamda İmamoğlu'nun seçim sloganı olan "Tam yol ileri" yazısının yer aldığı teknenin hiç ilerleyememesi de dikkat çekti.

MHP DE REKLAM FİLMİYLE GÖNDERME YAPMIŞTI

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin 31 Mart yerel seçimler öncesinde yayınladığı reklam filmi izlenme rekoru kırmıştı. MHP, "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla reklam filmini paylaşmıştı. Bir reklam filmiyle nasıl algı yapıldığını anlatan reklam filmiyle CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliği anlayışına dair reklamda eleştiriye yer verilmişti.

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AK Parti'den İmamoğlu'na bomba gönderme: 31 Mart'ta algı belediyecliğine son
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