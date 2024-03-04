AK Parti’den İmamoğlu’na bomba gönderme: 31 Mart’ta algı belediyecliğine son

Türkiye 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlere az bir süre kalırken AK Parti'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahada vatandaşla iç içe olan AK Parti, sosyal medya hesabından da yeni reklam filmleri yayınlamaya devam ediyor.
Vol II.— AK Parti İstanbul (@akpartiistanbul) March 4, 2024
31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son. https://t.co/zEDhDlKbX4 pic.twitter.com/gHxnxx1fCX
"SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNE SON"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi X hesabından yeni bir reklam filmi paylaşıldı. Reklam filminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliğine vurgu yapıldı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan reklam filmine, MHP'nin daha önce yayınladığı tanıtıma da göndermede bulunularak "Vol II. 31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." notu düşüldü.
"TAM YOL İLERİ..."
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca paylaşılan reklam filminde Ekrem İmamoğlu'nu canlandıran kişinin fırtınalı havada bir kayığın içinde yer alması konu alındı. İlk bakışta şiddetli yağış ve fırtınalı havada teknesi ile ilerlemeye çalışan bir şahsın yaşadığı zorluk görülürken, daha sonradan her şeyin sadece bir reklam filmi için çekildiği anlaşılıyor. Böylelikle İmamoğlu'nun reklam ve sosyal medya belediyeciliğine göndermede bulunuluyor.
Reklamda İmamoğlu'nun seçim sloganı olan "Tam yol ileri" yazısının yer aldığı teknenin hiç ilerleyememesi de dikkat çekti.
31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son. pic.twitter.com/L9ZKDYP5D9— MHP İstanbul (@_MHPistanbul_) February 17, 2024
MHP DE REKLAM FİLMİYLE GÖNDERME YAPMIŞTI
Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin 31 Mart yerel seçimler öncesinde yayınladığı reklam filmi izlenme rekoru kırmıştı. MHP, "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla reklam filmini paylaşmıştı. Bir reklam filmiyle nasıl algı yapıldığını anlatan reklam filmiyle CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliği anlayışına dair reklamda eleştiriye yer verilmişti.