Altınok’tan Yavaş’a sert tepki: “Apo Bey’ diyen bir büyükşehir belediye başkanı var”

ÇİFTÇİYE 500 LİTRE MAZOT DESTEĞİ

Altınok, Ankara'nın Güdül ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerini sıralayan Altınok, " Güdül'de yaptığı bir tane yapı var mı? Varsa hakkını verelim; ama bana söylenen, Güdül'e bir tane eser yapmadığı. Bu nasıl bir Ankaralılıktır? Güdül belediye başkanı az bir bütçeyle çok şey yaptı. Köylerin imarını yapacağız. Şu an köyde ev yapmak için 12 yerden izin alıyorsunuz. 12 yeri dolaşmaktan köylümüzü kurtaracağız, gelip belediyeden her işini halledecek. İnşaat, ruhsat harçları da sembolik olacak. Tarımı destekleyeceğiz. 500 litre mazot vereceğiz. 2 ton-5 ton arası tohum desteğinde bulunacağız. Türkiye'nin başkenti Ankara, tarımın da başkenti olacak" diye konuştu.