Haberler Gündem Haberleri Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum'dan "Hazırlığımızı hızlandırmalıyız" paylaşımı
Giriş Tarihi: 4.3.2024 22:12

Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum'dan "Hazırlığımızı hızlandırmalıyız" paylaşımı

İstanbul, Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi. Deprem sonrası İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum "Geçmiş olsun Marmara. Allah ülkemizi, İstanbul’umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz." paylaşımında bulundu.

Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan Hazırlığımızı hızlandırmalıyız paylaşımı

İstanbul, Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.

İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum'dan korkutan depremin ardından "Hazırlıklarımızı hızlandırmalıyız" paylaşımı geldi.

Kurum'un paylaşımı şu şekilde: İstanbul, Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.

Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz.

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Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum'dan "Hazırlığımızı hızlandırmalıyız" paylaşımı
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