Erdoğan: 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla Muğla'ya geldi. Vatandaşlar, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Menteşe'deki Atatürk Bulvarındaki miting alanını saatler öncesinden doldurdu.

Vatandaşlar, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı"ya yoğun ilgi gösterdi. Muğla'ya gerçek belediyecilik gelecek şeklinde slogan atan vatandaşlar, başka adaylarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı.

Erdoğan Muğla mitinginin ardından Marmaris'e geçerek Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı. Erdoğan, "Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari yatırımla büyütme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl 256 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştık. Ocak ve Şubat ihracat rakamlarımız da oldukça iyi geldi. Şubat ayında ihracatımız 21 milyar doları aştı. Yüzde 4 buçuk büyüme oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. Milli gelirimiz 1 trilyon dolar sınırını geçerek tarihimizde ilk kez 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylece çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Bölgemizde çatışmalar durulup istikrar arttıkça inşallah daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Enflasyon ve hayat pahalılığı tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan en önemli husustur. Kovid 19 salgınıyla başlayan, bölgesel çatışmaların oluşuz etkileriyle derinleşen enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Dış dinamikler ve genel ekonomik gelişmelerle birlikte fırsatçılıktan ve tamahkarlıktan da kaynaklanan bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat artırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımızı uygulayacağız. Bu süreçte üreten, ihracat yapan, çalışan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

31 MART'TA YERELDE BİR DEĞİŞİM ŞART

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, "Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği üzere Türkiye bir 5 yıl kazandı. Bu kazanımın yerel yönetimlerle el ele çalışılarak pekiştirilmesi çok önemli. Şehirlerimizin toparlanması, özellikle de afetlere hazır hale gelmesi gerekiyor. Bugün Muğla'da Büyükşehir'in yapması gereken pek çok yatırımı Devlet yapmak zorunda kalıyor. Çünkü tembeller. Çünkü basiretsizler. 31 Mart'ta yerelde bir değişim şart" ifadelerini kullandı.