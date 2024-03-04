Gökçekaya: Hamza Başkanımızla Çiğli’yi hizmet üssü yapacağız

Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya'nın Yeni Mahalle ve Ataşehir Mahallelerinde Seçim İrtibat Ofislerinin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın da katılımı ile gerçekleştirildi.

GÖNÜL DOSTLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yoğun ilgi gören açılışlarda konuşan Başkan adayı Murat Gökçekaya, "Sayın Hamza Dağ bizi kırmadı açılışlarımıza katıldı. Büyük coşku ve heyecan ile gerçekleştirdiğimiz açılışlarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, katılımlarından dolayı Hamza Başkanımız ve tüm gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu noktada Çiğlimizin hizmetlere ihtiyacı var. Ve bu hizmetleri kentimize getirecek olan 'Gerçek Belediyecilik' anlayışı ile bizleriz. Sayın Dağ'ın projeleri arasında Çiğli Çöplüğünün kaldırılması ve alanın rehabilitasyonu var. Anadolu Caddemizdeki battı-çıktının uzatılması, İZBAN'ın Çiğli'de yer altına alınması, yeni Çevre Yolu, Körfez Geçiş Projesi, konut projeleri ve mesire alanları var. Biz de seçildiğimiz takdirde bu projeler katkı koyarken, kendi projelerimizi de hayata geçireceğiz. Hamza Başkanımız Büyükşehir'de biz de Çiğli'de kentimizi hizmetlerle donatacağız." diye konuştu.

ÇİĞLİ'Yİ HİZMET ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ

Çiğlililere hitap eden Murat Gökçekaya, tüm bu hizmetleri yerine getirebilmek için Hamza Dağ'ın Büyükşehir'de, kendisinin de Çiğli'de Başkan olması gerektiğini ifade ederek, "Sizlerden oylarınızı istiyorum. Bizi yerelde iktidara getirin ki Çiğli'de ve İzmir'de bu güzel kentimizi birer hizmet üssü haline getirebilelim" ifadelerini kullandı.