İBB’nin kaynaklarını kendi geleceği için kullandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Sahil Meydanı'nda düzenlenen 'Pendik Hamsi Festivali'ne katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm projeleri hakkındaki sözlerini eleştiren Kurum, şunları söyledi: "Biz '650 bin konut yapacağız' diyoruz. Bu yarı zamanlı belediyecilik yapan CHP'li belediye başkanı, 'Bu konutların yapılmasına gerek yok' diyor. Akla ziyan. Geçmişte yaptıkları belli, koca 5 yılda 5 bin konutu ancak dönüştürmüşler. Sen Trabzon'a gitsen, bizim orada yaptığımız konut sayısı senin koca 5 yılda yaptığından katbekat fazla. Pendik'e gelseniz, sosyal konutlarımızı, kentsel dönüşüm konutlarımızı görürsünüz. İstanbul'da 39 ilçedeki projelerimizi görürsünüz." İmamoğlu'nun, 5 yıl boyunca kendi geleceğini inşa etmek için İstanbul'un ve Pendik'in kaynaklarını boşa harcadığını söyleyen Kurum, "İsrafı bitirdik deyip, tabelalara tam 175 milyon lira para harcadı. Arkadaş sen israfı, tabelalara 175 milyon harcayarak bitiremezsin, 2 günlük konsere 550 milyon harcayarak bitiremezsin.Ama hiç merak etme 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz. 31 Mart'ta eş genel başkanınla seni tamamen özgürleştireceğiz. Artık istediğin kadar tatile gidebilirsin. Ama 31 Mart'ta bir de şunu yapacağız, o yaptığın israfların birer birer hesabını soracağız" diye konuştu. Kurum, 31 Mart'ta bir tarafta İstanbul'da trafik çilesini bitirmek ve metro hatlarını 2 katına çıkarmak isteyenlerin, diğer tarafta ise 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapanların, bununla da yetinmeyip yapılan metro ihalelerini iptal edenlerin olduğunu belirtti. Metro inşaatına hafriyat döküldüğünü anımsatan Kurum, "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir örnekle karşılaşamazsınız. Bu, CHP anlayışıdır, reklam belediyeciliği anlayışıdır" dedi.BAĞCILAR Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Kastamonu Derneği Buluşması'na katılan Kurum, İstanbul'un iş bilmez ve beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybettiğini, kentin 5 yılının heba edildiğini dile getirdi. "Yarı zamanlı CHP'li mevcut belediye başkanı çıkmış, 'Bir parmak eksilterek, bizim Rabia işaretimizle alakalı el sallayanlara 31 Mart'ta sizleri özgürleştireceğiz' diyor" ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti: "Bunların, tıpkı Genel Başkanları Özgür Efendi gibi, ağzından çıkanları maalesef kulakları duymuyor. Ya siz önce gidin kendi Genel Başkanınızı, eş başkanınız Özgür Efendi'yi özgürleştirin. Kibirleri, yine bunların akıllarının önüne geçmiş olacak ki kalkmış milletimizle dalga geçiyorlar. Ya sen bu işareti hiç mi duymadın, hiç mi ne anlama geldiğini öğrenmedin ama biz buradan öğretelim. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet."