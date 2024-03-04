Kartepe’nin geleceği için kocaman adımlar

AK Parti Kartepe Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapacağı projelerin beyannamesini Ataevler Kültür Merkezi'nde açıkladı. Beyanname açıklamasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Sami Çakır, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti eski il başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, Cumhur İttifakına bağlı partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Kocaman'ın beyanname açıklamasında büyük coşku yaşandı.

MİLLETİMİZ SAHİP ÇIKARSA 5 YIL DAHA HİZMET EDECEĞİZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Mustafa Kocaman'ın beyanname açıklamasında kültür merkezinin içi ve dışı dolup taştı. Büyük coşkunun yaşandığı beyanname açıklamasında konuşan Başkan Kocaman, "Aradan 5 yıl gelip geçti. Eğer milletimiz bize sahip çıkarsa önümüzde bir 5 yılımız daha var" dedi.

GÜÇLÜ, KALKINMIŞ KARTEPE

Başkan Kocaman, "Biz beyanname odaklı yöneticiler değiliz. Milletimizin önceliği değişirse elbette onları da yaparız. Kartepe öyle bir yer ki 5 dakikada bisiklet ile İzmit'e gidebiliyorsunuz. Deprem korkusu olmayan 3-4 katlı evlerimizde huzurla yaşıyoruz. Metro hattı, yeni hızlı trenin Kocaeli'de merkez istasyonu Kartepe'de, artık bizim bir teleferiğimiz, Ormanya, adliyemiz, uluslararası fuar merkezi, Cengiz Topelimiz var. Biz söz verdiğimiz tüm projeleri yapacağız. Güçlü, kalkınmış bir Kartepe'ye hizmet edeceğiz ve katkıda bulunacağız" açıklamasında bulundu.

DEVLET HASTANESİ YAPILACAK

"Kartepe'ye devlet hastanesi için tüm hazırlıklar yapılarak, yatırım programına alındı" diyen Başkan Kocaman, "100 yataklı hastanemiz Diş Hastanesinin yanında olacak. Körfez-Kartepe metro hattı bakanlığımız yapacak ve metroya bineceğiz. EDOK Komutanlığında 1000 dönümlük alanda Millet Bahçesini yapacağız. Suadiye Çepni Duble yolunu 2019'da yapamamıştık. Çünkü Karayolları müsaade etmedi. 18 uygulamasını yapıp derhal bu çalışmayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

KATLI OTOPARK YAPILACAK

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, "Ataşehir Kent çarşısı için yerimiz hazır. Haftanın belli günlerinde semt pazarı diğer günlerinde ise çarşı olarak kullanılacak. İstasyon Mahallesindeki trafik sıkışıklığını biliyoruz. Katlı otopark yaparak otopark sorunun çözeceğiz. İstasyon Mahallesi'nin Ataevler bölgesinden D-100'e çıkış ile ilgili sorunun çözümü için çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

AVM YAPACAĞIZ

"Kartepe'de şuyulandırmayı bitirmek istiyoruz" diyen Başkan Kocaman, "Tarım ve hayvancılık çalışmaları ile ilgili desteklemelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sapanca yolu üzerinde ek hizmet binamızın yanında belediyemize 140 dönümlük arazi kazandırdık. Bu alanda bir AVM yapmak istiyoruz" dedi.

600 KİŞİLİK KÜLTÜR MERKEZİ

"Çocuklarımıza bir Aqua Park kazandırmak istiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Başkan Kocaman, "İkinci olimpik yüzme havuzunun yanı sıra spor salonlarını çoğaltacağız. Spor ve sporcuya, eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Kartepe'de genç akademi 3'ü açacağız. Kartepe Kent meydanında 600 kişilik kültür sanat merkezini yapacağız" açıklamasında bulundu.



ULUSLARARASI FUAR ALANI YAPILACAK

"Eşme-Uzuntarla doğa Yürüyüş Parkuru ve Gölpark projesi yapacağız" diyen Başkan Kocaman, "İzmit'e SEKA Park neyse bu çalışmada aynısı olacak. Kocaeliler göle kavuşacak. Göle bir tesis yapmayacağız. Gölü koruyarak doğal bir parkur yapacağız. Buranın içme suyu havzası olduğunu unutmadan hareket edeceğiz. Uluslararası Fuar Merkezi 320 dönümlük alana inşa edilecek. İçinde fuar merkezi, AVM, kafeler olacak. Bu eser Kartepe'ye yapıldığında ilçenin gelişimi çok hızlı olacaktır. Kartepe Çocuk Park ve Macera alanı yapacağız" ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI TANITILDI

Projelerin açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Meclis Üyesi Adayları tanıtıldı. Coşkulu tanıtımın ardından program sona erdi. Başkan Kocaman, programa katılan ve kendilerine destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.