Oy pusulalarının basımı başlıyor

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçim için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi işliyor. Seçime katılacak 34 siyasi parti; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta teslim etti. 31 Mart yerel seçiminde yarışacak adaylar dün kesinleşti. Listelerin ilanıyla birlikte, il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. Sandık kurullarının oluşumu bugün tamamlanacak ve sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek.