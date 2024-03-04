Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel 'bedelli askerlik yapanlar oy istemiyoruz' demişti! İmamoğlu bedelli, Murat Kurum 18 ay askerlik yapmış
Giriş Tarihi: 4.3.2024 14:01 Son Güncelleme: 4.3.2024 14:21

Özgür Özel 'bedelli askerlik yapanlar oy istemiyoruz' demişti! İmamoğlu bedelli, Murat Kurum 18 ay askerlik yapmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Manisa'da yaptığı, 'askerliğini bedelli olarak yapanlardan oy istemiyoruz." açıklamaları çok tepki toplamıştı. Özel'in bu açıklamalarının ardından ise, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun askerliğini bedelli olarak yaptığı, Cumhur ittifakı adayı Murat Kurum'un ise 18 ay askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Özgür Özel ’bedelli askerlik yapanlar oy istemiyoruz’ demişti! İmamoğlu bedelli, Murat Kurum 18 ay askerlik yapmış

Yerel seçimlere sayılı günler kalırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikle ilgili yaptığı bir açıklamanın ardından tepkilerin odağı haline geldi.

Özel, açıklamasında, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz." dedi.

CHP Lideri'nin açıklamaları gündemdeki yerini korurken arşivler bir gerçeği daha ortaya çıkardı.

Özgür Özel'in açıklamaları büyük tepki çekerken, partisinden birçok kişinin bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Bunlardan en dikkat çekici isim ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu...

MURAT KURUM'UN 18 AY ASKERLİĞİ
İmamoğlu'nun bedelli askerlik yapmasının yanı sıra diğer dikkat çeken bir durum da Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un askerlik geçmişi oldu.

Özgür Özel'in bedelli sözleri sonrası Murat Kurum'un, 2000 yılında askerlik görevini uzun dönem olarak yaptığı ortaya çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK ŞIRNAK'A GİTTİ
2000 yılında İstanbul'da Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.

Daha sonra ise İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndayken, terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu görevini burada tamamladı.

Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001'de ise terhis oldu.

Özgür Özel’in bedelli askerlik sözlerine tepki yağdı: “Hain muamelesi yapmak kimsenin haddine değil”

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Özgür Özel 'bedelli askerlik yapanlar oy istemiyoruz' demişti! İmamoğlu bedelli, Murat Kurum 18 ay askerlik yapmış
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