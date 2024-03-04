Özgür Özel ’bedelli askerlik yapanlar oy istemiyoruz’ demişti! İmamoğlu bedelli, Murat Kurum 18 ay askerlik yapmış

Daha sonra ise İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndayken, terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu görevini burada tamamladı.

Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001'de ise terhis oldu.