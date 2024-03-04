Haberler Gündem Haberleri DEPREM SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Balıkesir'den de hissedildi
Giriş Tarihi: 4.3.2024 21:43 Son Güncelleme: 4.3.2024 22:16

DEPREM SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Balıkesir'den de hissedildi

DEPREM SON DAKİKA | İstanbul, Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sarsıntının ardından olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

DEPREM SON DAKİKA | Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Balıkesir’den de hissedildi

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu. AFAD ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirten Bakan Yerlikaya, "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: İSTANBUL'DA OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de "Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." açıklamasında bulundu.

DEPREM ANINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Çanakkale merkezli depremin yaşandığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler

ARKADAŞINA GÖNDER
DEPREM SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Balıkesir'den de hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA