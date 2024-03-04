DEPREM SON DAKİKA | Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Balıkesir’den de hissedildi

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu. AFAD ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirten Bakan Yerlikaya, "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Çanakkale Yenice'de 4️⃣,9️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen…
VALİ GÜL: İSTANBUL'DA OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ
İstanbul Valisi Davut Gül de "Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." açıklamasında bulundu.
AFAD verilerine göre,#Çanakkale #Yenice merkezli— Davut GÜL (@gul_davut) March 4, 2024
4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.
Deprem, #İstanbul'dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.#İstanbul 🇹🇷
DEPREM ANINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
Çanakkale merkezli depremin yaşandığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler