Sultanbeyli 5 yılda hızla kalkınacak

Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş, gerçekleştireceği projeleri SABAH'a anlattı. Gelecek 5 yılın kalkınma dönemi olacağını vurgulayan Tombaş'ın projelerinde öne çıkan başlıklar özetle şöyle:Kentsel dönüşüm projelerine öncelik vereceğiz. İBB ile birlikte sosyal konutlar üreteceğiz.Mehmet Akif, Mecidiye Fatih mahalleleri olmak üzere 3 tane kompleks yapacağız. Her mahallede spor kulüpleri kuracağız.Evinde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini belediye olarak alacağız ve satışını yapmalarına imkan vererek hane gelirlerine katkı sunacağız.Gençlik kamplarının yapılacağı alanlar kuracağız. Macera parkurları oluşturacağız.Her mahallede bir merkez ve meydan olacak.CHP'li yönetim tarafından bir türlü tamamlanmayan Sultanbeyli Metrosu'nu bu dönem açacağız.Tünel projeleriyle E-5'e bağlantı sağlayacağız. Yeni yan yollar, alternatif güzergahlar yapacağız.Kütüphane şehri bir ilçe oluşturacağız.İlkokula başlayan çocuklarımıza kırtasiye yardımı yapacağız. İlk defa üniversite kazanan gençlerimize 10 bin TL destek verilecek.7 gün 24 saat açık kreşler kuracağız.Evlenen çiftlerimize ekonomik olarak destek olacağız.