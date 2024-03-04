Vali Gül, İstanbul’un iki aylık asayişini değerlendirdi

İstanbul Valisi Davut Gül valilik binasında İstanbul'un ilk iki ayı ile ilgili asayiş ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantıda İstanbul Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu hazır bulundu.

İstanbul'daki asayiş verilerinin değerlendiren Vali Davut Gül yaptığı basın açıklamasında, "İstanbul'umuzda huzur ve asayişin korunması için görev yapan güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin önemli rakamsal verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2024'ün ilk 2 ayında evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldı. 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenledi Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 205 şahıs tutuklandı" dedi.