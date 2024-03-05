11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonları: 27 gözaltı

11 İLDE OPERASYON: 27 GÖZALTI

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.