Haberler Gündem Haberleri 11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonları: 27 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.3.2024 08:45 Son Güncelleme: 5.3.2024 08:49

11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonları: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” operasyonlarında, 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonları: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

11 İLDE OPERASYON: 27 GÖZALTI

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonları: 27 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA