ABD ile stratejik mekanizma toplantısında kritik gündem





EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ



Ekonomi konularının ele alınması, İkili ilişkiler açısından önemli. Ticari ilişkimiz ekonomik işbirliğimizin ilişkimizin önemli bir dayanağı olarak görünüyor.ABD 2003'ten bu yana Türkiye için ikinci büyük yatırımcı. Enerji, ticaret ekonomik işbirliği ve diğer hususları ele almak açısından, Afrika, Orta Asya gibi başka bölgelere bu işbirliğinin yayılması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Özellikle Çin'in bu bölgelerdeki aktivitelerinin dengelenmesi konusunda.



TERÖRLE MÜCADELE



Türk muhataplarımızla son derece yüksek düzeyli diyaloğumuz var. Mekanizma kapsamında yapıcı ve gelecek odaklı diyaloglar kurulmasını bekliyoruz. Terörle mücadele konularının diplomatik boyutu ile ele alınmasını bekliyoruz.Türkiye terörle mücadelede ABD için önemli bir müttefik. Suriye'de ve Irak'ta DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmekte kararlıyız. PKK'yı da terör örgütü olarak görüyoruz. PKK'nın terörist faaliyetlerle mücadele konusunu son derece önemsiyoruz. Birbirimizin pozisyonunu iyi anlıyoruz. Zor bir konu olsa da bu hava ile konuya yaklaşıyoruz. Birbirimizin pozisyonlarını anlamaya yönelik yapıcı bir çabamız var. Türkiye'nin PKK'a karşı kendini müdafaa etmesine yönelik pozisyonunu anlıyoruz.