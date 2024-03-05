Afyon Milletvekili Özkaya’dan, CHP Genel Başkanı Özel’e tepki

AK Parti Milletvekili Özkaya, Afyonkarahisar Merkez ve Dinar'da partisinin adaylarına destek için ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Afyonkarahisar'ın tarihi yatırımlara kavuşacağını ifade eden Milletvekili Özkaya, muhalefetin vaatlerinin hayal olduğunu vurguladı.

İstihdamdan, üretime, sosyal belediyecilikten kültüre her alanda önemli projeleri yeni dönemde bugüne kadar yaptıklarına ilave olarak yapmaya devam edeceklerini belirten Milletvekili Özkaya, "Ne yazık ki muhalefet hayal satmak dışında AK Parti döneminde her gün daha da büyüyen şehrimizin problemlerine çözüm üretmek bir yana dursun, popülist hayalci vaatler ile milletimizi aldatma yolunu seçiyor. Biz iddia etmiyoruz, gördüğümüzü söylüyoruz, CHP yönetimindeki belediyelerin hali ortada. Bunların hizmet diye bir derdi yok, bol keseden attıkları vaatlerin yüzde 5'ini bile hayata geçirmeleri mümkün değil" diye konuştu.

HOŞGÖRÜYÜ MİLLETİMİZE GÖSTEREMİYORLAR

AK Parti ile Afyonkarahisar'ın merkez, tüm ilçe ve beldelerinde eşsiz yatırımların gerçekleştirildiğini söyleyen Milletvekili Özkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik yapanlara yönelik söylemlerine de tepki gösterdi. "Toplumu her fırsatta ayrıştıran bu zihniyet terör örgütlerinin siyasi uzantılarına gösterdiği hoşgörüyü milletimize gösteremiyor" diyen Milletvekili Özkaya, "Sırf seçim kazanmak için ülkemizin birliğini tehdit eden yapılarla bir araya gelmekten çekinmeyen kirli ittifaklarla seçim kazanmayı düşünenler kalkıp, herhangi bir sebep ile bedelli askerlik ile vatani görevini ifa eden kardeşlerimize vatan haini ithamında bulunuyor. Bu CHP zihniyetinin tarihine baktığımız da görüyoruz ki bu milleti hiçbir zaman sevemediler. Teröristlere gösterdikleri müsamahayı milletimize gösteremediler. Şimdide utanmadan milletimizin desteğini bekliyorlar. Biz AK Parti olarak milletimize ve vatanımıza göz dikenler ile kazanmaktansa kaybetmeyi yeğleriz. Rabbim bu insanlara fırsat vermesin bunların hizmet derdi yok, bunların memleket derdi yok tek dertleri koltuk. Koltuk için her şeyi yaparlar. Ancak Afyonkarahisar'ın aziz insanları DEM'lenerek seçim kazanmayı hayal eden CHP'ye sandıkta tokadı atacak" dedi.