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Giriş Tarihi: 5.3.2024 15:10

Afyon'da FETÖ/PDY operasyonu: Sınav hilesi yapan şüpheliler yakalandı

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ/PDY üyeliği ve sınav hilesi suçlarından aranan şahıslar operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyon’da FETÖ/PDY operasyonu: Sınav hilesi yapan şüpheliler yakalandı

Afyonkarahisar'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zararına Dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, 2012 yılındaki Askeri Lise Sınavı sorularını usulsüzce temin ederek FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içinde sözde askeri yapılanma içerisinde bulunan öğrencilerin sınavda başarılı olmasını sağlayan S.Ç. ve 2016 yılında FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmaktan işlem gören H.D. yakalanarak gözaltına alındı.

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Afyon'da FETÖ/PDY operasyonu: Sınav hilesi yapan şüpheliler yakalandı
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