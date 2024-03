"Afyon’un kadınları sözde milliyetçi CHP’ye oy vermez"

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 'Kadınlarla Büyük Afyonkarahisar Yolunda' programı kapsamında Eşrefpaşa ve Fatih mahallelerinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Programda Uluçay'a eşi Leyla Uluçay, Milletvekili Ali Özkaya, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve teşkilat mensupları eşlik ettiler.

CHP'NİN ADAYINA ASLA OY VERMEZLER

Programda konuşan Uluçay, "Çok kıymetli annelerim, ablalarım, kardeşlerim bacılarım arkamızda sizlerin destekleri, sizlerin duaları olduğu sürece gözümüz arkada kalmaz evelallah. Biz biliyoruz ki hanım kardeşlerimiz bu davaya ve bizlere sahip çıktığı sürece kimse AK Parti'yi Afyonkarahisar'da kimse yıkamaz. Kadınlarımız bu davanın kalesidir. Bizde sizden aldığımız bu güçle sizlere hizmet etmeye hazırız. Biz Afyonkarahisar'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcisi olarak sizlere hizmetkar olduk olmaya da devam edeceğiz. 1 Nisan sabahı itibariyle de hizmete devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söyler; bizim partimizin omurgası, öznesi ve beyni kadınlarımızdır. Afyonkarahisar'ın kadınları da her seçimde en yüksek oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza destek oldular bunu da biliyoruz. Biz biliyoruz ki Afyonkarahisar'ın kale gibi dimdik duran kadınları sözde milliyetçi CHP'nin adayına asla oy vermezler. Ziyaret ettiğimiz her noktada gördüğümüz ilgi, samimiyet, sevgi ve teveccüh bunun en büyük kanıtıdır" dedi.

HİZMETİ SİZE YAPACAK AK PARTİ'DİR

Uluçay, "Afyonkarahisar'a gerçekleştireceğimiz 109 proje arasında olan sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında en büyük bölümü kadınlarımıza gençlerimize ayırdık. Çünkü Afyonkarahisarlı kadınlarımız hizmetin en iyisine layıktır. Spordan kültüre, eğitimden sosyal hayata, istihdam ekonomiye kadar öncelik verdiğimiz projelerimiz kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik olanlardır. Sizler en güzel hizmetlere layıksınız, layık olduğunuz hizmeti de size yapacak olan AK Parti'dir" dedi.