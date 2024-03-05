AK Parti gönüllere dokunuyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran AK Parti Bolu İl Genel Meclisi adayları, vatandaşın gönül teline dokunmaya devam ediyor.

Gittikleri her köyde büyük bir coşkuyla karşılanan adaylar, köy köy dolaşıp destek istiyor. 1'inci sıra adayı Ekrem Çetinkaya, 2'inci sıra Zerrin Yavuz Açıkalın, 3'üncü sıra adayı Samet Kocadağ, 4'üncü sıra adayı İsmail Eker ve 6'ıncı sıra adayı Ümit Tomurcukgül ve teşkilat mensupları dün merkeze bağlı Küplüce, Merkeşler, Taşçılar, Semerciler, Tokmaklar, Müstakimler, Değirmenbeli, Aşağıçamlı ve Çatakören köylerine giderek vatandaşlarla kucaklaştı.

"25 YILDIR HEP AK KALDIM, HİÇ KARARMADIM"

AK Parti Bolu İl Genel Meclisi adaylarını gören bir vatandaş, "Partimiz kurulduğundan beri hiç kararmadım. Hep AK kaldım. Biz hizmet edene aşığız. Yolunuz açık olsun. Hem sizlere hem de Cumhurbaşkanımıza ne olursa olsun tam destek vereceğiz" diyerek destek verdi.