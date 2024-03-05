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Giriş Tarihi: 5.3.2024 16:40

AK Parti gönüllere dokunuyor

“İşimiz hizmet, sevdamız Bolu” sloganı ile gidilmedik köy, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan AK Parti Bolu İl Genel Meclisi adayları vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
AK Parti gönüllere dokunuyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran AK Parti Bolu İl Genel Meclisi adayları, vatandaşın gönül teline dokunmaya devam ediyor.

Gittikleri her köyde büyük bir coşkuyla karşılanan adaylar, köy köy dolaşıp destek istiyor. 1'inci sıra adayı Ekrem Çetinkaya, 2'inci sıra Zerrin Yavuz Açıkalın, 3'üncü sıra adayı Samet Kocadağ, 4'üncü sıra adayı İsmail Eker ve 6'ıncı sıra adayı Ümit Tomurcukgül ve teşkilat mensupları dün merkeze bağlı Küplüce, Merkeşler, Taşçılar, Semerciler, Tokmaklar, Müstakimler, Değirmenbeli, Aşağıçamlı ve Çatakören köylerine giderek vatandaşlarla kucaklaştı.

"25 YILDIR HEP AK KALDIM, HİÇ KARARMADIM"

AK Parti Bolu İl Genel Meclisi adaylarını gören bir vatandaş, "Partimiz kurulduğundan beri hiç kararmadım. Hep AK kaldım. Biz hizmet edene aşığız. Yolunuz açık olsun. Hem sizlere hem de Cumhurbaşkanımıza ne olursa olsun tam destek vereceğiz" diyerek destek verdi.

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AK Parti gönüllere dokunuyor
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