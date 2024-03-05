Akdenizli: Seydikemer’de turizmi 12 aya çıkaracağız

31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geliyor. Esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra mahalle gezilerini de sürdüren Akdenizli'ye; Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ve İlçe Yönetimi, MHP Seydikemer Belediye Başkanı Mehmet Arıç ve İlçe Yönetimi, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy ve İlçe Yönetimi, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker ve İlçe Yönetimi, Cumhur İttifakı Teşkilatı ve partililer eşlik ediyor.

Gündüz programı kapsamında Paşalı, Ceylan, Ören ve Söğütlüdere'de ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Akdenizli, vatandaşlardan 31 Mart'ta hem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın hem de kendisi için destek istedi. Vatandaşlar Akdenizli'ye büyük bir teveccüh gösterirken destek sözü de verdiler.

Akşama kadar devam eden seçim çalışmaları Esenköy'de düzenlenen program ile devam etti. Esenköy'de Dont ve Yayla Gökben Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akdenizli, coşkuyla karşılandı. Miting havasında geçen programda konuşan MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç; "Sizlere, sizin çocuğunuzu getirdik. Akdenizli Başkanımızı sizlere emanet ediyoruz" dedi.

AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü de; "Sevdamız Seydikemer, durmak yok yola devam diyoruz. Önder Başkanımla inşallah rekorlar kıracağız. Bunu da hep beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

AKDENİZLİ: "25 MECLİS ÜYESİ ADAYIMIZI MECLİSE KATARAK REKOR KIRMAK İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandıran, taleplerini ve önerilerini dinleyen Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli; "Dont'u, Yayla Gökben'i çok iyi bilen, sizlerin büyük bir çoğunluğunuzu tanıyan, sıkıntıları ve eksiklikleri bilen bir kardeşinizim. 31 Mart Yerel Seçimlerinde tekrar AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayı oldum. Belediye Başkanlığımızın yanı sıra tekrar adayız. Sizlerde arkamızda olduğunuz sürece bizim seçimlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama bizim oy oranımızı ciddi bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. 25 tane meclis üyesi adayımız var. 25'ini de meclise katarak bir rekor kırmak istiyoruz" dedi.

AKDENİZLİ, PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Yeni dönemde ilçeye kazandırılacak hizmetler ve projelere ilişkin bilgi veren Akdenizli; "Şehre dokunmaya başlayacağız. İlçemizin içinden akan bir Eşen Çayımız var. Eşen Çayımızın önünü kapatarak üzerinde kanoların gezeceği, çayımızın kenarına insanların dinlenebileceği bir alan yapacağız. Vatandaşlarımızın orada yürüyüşlerini yapabilecekler, kafelerde çayını, kahvesini içebilecek. Kadıköy Kavşağı diye adlandırdığımız, İnönü Caddesinin olduğu yeri yenileyeceğiz ve yeni bir şehir havasına sokacağız. Sokak canlarımız için hayvan barınağı projemiz var. Mini hayvanat bahçesi projemiz var. En önemlisi turizmi 12 aya yayacak Saklıkent Cam Teras ve Teleferik Projemiz var. Projemiz şekillendi. İnşallah bu projemizi hayata geçirirsek, Seydikemer'de turizmi 12 aya çıkaracağız" diye konuştu.