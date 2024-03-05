Alan ikinci projeyi yerinde tanıttı

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi ve beraberindekiler ile birlikte ikinci projeyi yerinde tanıttı.

Alan, proje ile ilgili yaptığı açıklamada "2024 2029 yılları arasında yapmayı planladığımız yedi projemizin ikincisinin tanıtımını yerinde yapıyoruz. Burası bizim Zonguldak Belediyemizin Park Bahçeler Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yıldız sokakta bulunan park bahçeler müdürlüğümüz İnşallah bu doyumsuz manzarayı, bu eşsiz güzelliği adı Bahçelievler olup ne yazık ki bahçesi çok olmayan Bahçelievlerimize güzel bir millet bahçesi olarak hediye edeceğiz. Başta Bahçelievler'deki hemşehrilerimiz, evlatlarımız, büyüklerimiz, yetişkinlerimiz Üzere hepimiz inşallah burada eşsiz manzaranın tadını çıkarıp hoşça vakit geçirip çocuklarımız eğlenirken büyüklerimizle inşallah kafa dinlemek için şehrin yoğun stresinden yorgunluğunu atmak için güzel bir ortam bulacaklar. İnşallah Bahçelievler'imizi bu şekilde doğal yaşam parklarıyla, millet bahçeleriyle besleyip daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Hem Bahçelievlerimize, hem de bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Proje tanıtımına, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi, bazı belediye meclis üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.