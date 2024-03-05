Ankara’da mesleğine devam eden depremzede öğretmenler: Geri döneceğiz Hatay

Ankara'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen "Arabanızın yedek anahtarı nerede?" isimli farkındalık paneline katılan depremzede öğretmenler, yaşadıkları acıları ve umutlarını SABAH'a anlattı. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan Ankara'ya atanan afetzede öğretmenlerden kimi öğrencilerini ve akrabalarını yitirdi, kiminin okulu depremde yerle bir oldu. Mesleklerini Ankara'da sürdüren öğretmenler, "Mutlaka geri döneceğiz" dedi.Hatay'da okulumuz yıkıldı, şehrimiz yok oldu. Deprem anında merdiven boşluğuna düşünce parmak tendonlarım koptu. O günden bu yana Ankara'dayım ancak tekrar Hatay'a dönme kararı aldım. Hatay'ı sahipsiz bırakmayacağız. Hepimiz geri dönmek için gün sayıyoruz.Yuvamıza döneceğimiz günü hayal ediyoruz. Bu duygu ve beklentiyle şu an Ankara'da mesleğimizi sürdürüyoruz. Bu senenin ardından yeni bir değerlendirme yapıp büyük ihtimalle Hatay'a geri döneceğiz. Çocuklarımın eğitim süreci olmasa oradan ayrılmayı bile düşünmezdim.Hatay bizim evimiz, nefesimiz. Nefessiz yaşayamayız. Mutlaka geri döneceğiz. Okullarımızı gerekirse kendi elimizle yeniden ayağa kaldırırız.Hatay'dayken Antakya İlkokulu'nda müdür yardımcılığı görevindeydim. Ben bir Ankaralı olmama rağmen Hatay'a hepimiz geri dönme arzusundayız. Eski, güzel günlerimizi çok özlüyoruz.