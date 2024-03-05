Ankara’da peş peşe FETÖ operasyonları: 28 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"MAHREM HİZMETLER" YAPILANMASINA OPERASYON: 17 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON: 11 GÖZALTI KARARI

Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.