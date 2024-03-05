Avrupalı büyükelçiler 7,5 milyon yıllık fosillere hayran kaldı

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılından buyana yapılan kazılarda elde edilen fosilleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Açıldığı günden bu yana herkesin merak ettiği ve bilgi aldığı Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda yer alan fosillerin ayaklandırma çalışmaları sergisini, Avrupa Birliği büyükelçileri de gezdi.

BÜYÜKELÇİLER FOSİL SERGİSİNİ GEZDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve 17 büyükelçinin yer aldığı 21 kişilik heyete fuaye alanında dünya jeoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. aşkan Büyükkılıç, dünyanın paleontoloji tarihine Kayseri'den ışık tuttuklarını belirterek, bilim insanlarının "Choerolophodon" diye belirlediği ve "Fillerin Atası" olarak nitelenen 7,5 milyon yıl öncesine ait bozulmamış fosilin, dünyadaki ilk ve tek örnek olarak dikkat çektiğini anlattı.

"FOSİLLERİ BU KADAR İYİ DURUMDA GÖRMEK, GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEYİCİ"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut fosillerin çok etkileyici olduğunu belirterek, "Fosil uzmanı değilim. Fakat bu kadar eski fosilleri bu kadar iyi durumda görmek, gerçekten çok etkileyici. Eminim ki hali hazırda belediyenin üzerinde çalışmakta olduğu müze, ileride gerek turistler için gerekse şehir halkı için çok büyük bir cazibe merkezi olacaktır" diye konuştu.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ve Proboscidae (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ve Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler sergileniyor.